Klingt erstmal verrückt. Aber tatsächlich dreht sich die Erde ein klein bisschen schneller, wenn auf der Nordhalbkugel – also bei uns – Herbst ist. Schuld sind die riesigen Laubmassen, die im Herbst von den Bäumen auf die Erde fallen.



Denn ihr Gewicht rückt nun näher an die Erdachse und sorgt so für eine schnellere Erdumdrehung. Ihr könnt euch das vorstellen wie einen Eiskunstläufer, der auf dem Eis Pirouetten dreht: Zieht er seine Arme eng an den Körper, dreht er sich immer schneller und schneller.