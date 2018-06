ZDFtivi | logo! - 8. Faulenzen (8/8)

Bei so einer Affenhitze ist es vollkommen in Ordnung, mal faul zu sein und alle Viere von sich zu strecken. Zu viel Bewegung tut dem Körper dann nämlich nicht gut. Also wartet mit dem Sport ruhig noch ein bisschen ab, bis es wieder kühler wird.