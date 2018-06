Inklusion in der Schule

Die Inklusion an Schulen finden viele Menschen gut. Denn dann fühlen sich Kinder mit Behinderung weniger ausgeschlossen. Und Kinder ohne Behinderung lernen schon früh mit Menschen umzugehen, die eine Behinderung haben. Davon haben beide Seiten etwas.



Probleme bei der Inklusion



Bis alle Schulen Kinder mit Behinderungen aufnehmen können, muss sich allerdings noch einiges tun: Es fehlen nicht nur Betreuer, viele Schulen müssen auch umgebaut werden. Behindertengerechte Toiletten zum Beispiel gibt es noch längst nicht überall. All das kostet aber viel Geld. Deshalb gibt es in Deutschland noch nicht so viele Inklusionsschulen wie eigentlich geplant.