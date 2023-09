Tja, nicht ganz: Es gibt auch Kritik an den Invictus Games - und dabei geht's um Geld. Denn damit so ein teures Turnier stattfinden kann, haben einige reiche Firmen richtig viel Geld gezahlt. Im Gegenzug dürfen sie während des Turniers Werbung zeigen (also etwa Plakate mit dem Firmennamen). Das Problem: Manche dieser Unternehmen stellen Waffen her, mit denen immer wieder Menschen in Kriegen verletzt oder sogar getötet werden. Einige finden das falsch und fordern, dass die Chefs der Invictus Games von solchen Firmen kein Geld annehmen sollten..

Bildquelle: dpa/ Monika Skolimowska