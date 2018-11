Bereits vor etwa zwei Jahren wurde eine neue Technik vorgestellt, mit der sich das Töten der Küken in Zukunft vermeiden lässt. In ein paar Tagen soll es nun in einigen Berliner Supermärkten "Eier ohne Kükentötung" zu kaufen geben. Wer diese Eier kauft, unterstützt damit Betriebe, in denen keine männlichen Küken mehr getötet werden.