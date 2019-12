Jahresrückblick 2019

ZDFtivi | logo! - September: Wahlen in Sachsen und Brandenburg (15/20)

Im September wurde in zwei Bundesländern im Osten Deutschlands gewählt. Und zwar in Brandenburg und in Sachsen. Es wurde ein neuer Landtag gewählt, also die Regierung der Bundesländer. Die alten Regierungsparteien sind bei den Wahlen an der Macht geblieben: in Brandenburg die SPD und in Sachsen die CDU. Doch beide Parteien haben Stimmen verloren im Vergleich zu vergangenen Wahlen. Und zwar an die AfD. Sie hat in Brandenburg und in Sachsen die zweitmeisten Stimmen bekommen.