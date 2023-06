Hast du Geschwister? Ich habe eine große Schwester und einen großen Bruder. Beide leben mit ihren Kindern in Berlin und Hamburg – und da ich in Baden-Württemberg zu Hause bin, sehe ich sie leider gar nicht so oft. Aber an Weihnachten treffen wir uns immer alle. Dann wird viel gegessen, gequatscht, gespielt und manchmal, wie es bei vielen Geschwistern so üblich ist, auch gezankt.