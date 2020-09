ZDFtivi | logo! - Brandstifter Trump (2/6)

Und noch einmal US-Präsident Donald Trump, jetzt in Mainz. Er ist als der römische Kaiser Nero dargestellt, der vor fast 2.000 Jahren in Rom geherrscht hat und dort ein großes Feuer gelegt haben soll. Auch Trump legt mit dem, was er sagt immer wieder Brände - das heißt, er sorgt mit seinen Aussagen für viel Ärger.