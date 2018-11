Die Tradition des "Black Friday" stammt aus den USA und hängt mit Thanksgiving zusammen. Am Tag vor dem Black Friday ist in den USA der Feiertag Thanksgiving, an dem schulfrei ist und viele Erwachsene sich frei nehmen. Dieser Tag wird in den USA häufig sehr groß gefeiert. Viele nehmen sich dann auch noch den Freitag danach frei. Deshalb haben sie an diesem Tag Zeit, um einkaufen zu gehen. Viele Menschen besorgen dann schon mal erste Weihnachtsgeschenke. Die Geschäfte wissen, dass viele Menschen frei haben und locken sie mit Rabatten. Deshalb ist am "Black Friday" in vielen Städten ziemlich viel los. In den vergangenen Jahren ist diese Tradition aus den USA auch nach Deutschland gekommen. Allerdings ist am "Black Friday" in den Städten in Deutschland meist etwas weniger los als in den USA.