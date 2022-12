Die Energie der Zukunft?!

Stellt euch vor, ihr könntet zur Sonne reisen. Und nicht nur in die Nähe, sondern sogar in die Sonne rein, bis zu ihrem tiefsten Inneren. Denn hier passiert das Erstaunliche: Im Inneren der Sonne ist es unfassbar heiß und es herrscht sehr viel Druck. Hier tummeln sich ganz viele winzig kleine Teilchen. Sogenannte Wasserstoffkerne. Weil in der Sonne so viel Hitze und Druck herrscht, passiert dort etwas Außergewöhnliches: Zwei Wasserstoffkerne verschmelzen miteinander und werden zu einem neuen, schweren Atomkern. Das nennt man Kernfusion. Und bei dieser Kernfusion werden enorme Mengen an Energie freigesetzt. So viel, dass wir es auf der Erde sehen (und spüren) können! Denn dieses Freisetzen von Energie sorgt dafür, dass die Sonne scheint!