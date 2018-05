Hinlegen und Ausruhen hilft! Quelle: colourbox.de

Mit Kopfschmerzen kann man sich in der Schule nicht konzentrieren und es macht auch keinen Spaß, zu spielen. Eigentlich will man nichts lieber, als sich hinlegen - und das solltet ihr dann auch tun. Denn Entspannung hilft dabei, dass die Schmerzen weggehen. An den Computer setzen solltet ihr euch nicht, denn das strengt den Kopf sehr stark an.

Oft tut es auch gut, Wasser zu trinken und für frische Luft zu sorgen. Wenn das nicht hilft, könnt ihr eure Stirn und Schläfen auch mit einem kalten Lappen oder mit Pfefferminzöl kühlen. Die Kälte entspannt.