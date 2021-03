Blume oder Koralle? (Die richtige Antwort lautet natürlich: Koralle)

Quelle: mev

Es gibt tausende verschiedene Arten von Korallen. Sie leben in nahezu allen Meeren dieser Erde und kommen in vielen unterschiedlichen Farben und Formen vor, übrigens auch in Deutschland. Bekannt sind aber besonders Korallen, die in warmen Meeren wie zum Beispiel im Indischen Ozean dicht unter der Wasseroberfläche leben.