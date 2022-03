Russland: Tausende Demonstranten festgenommen

Mehr als 2.000 Menschen, die in Russland gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert haben, sollen am Wochenende festgenommen worden sein. In vielen Städten im ganzen Land sollen Menschen auf die Straße gegangen sein, um zu zeigen, dass sie mit dem Krieg in der Ukraine nicht einverstanden sind. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sollen mehr als 10.000 Menschen bei solchen Protesten festgenommen worden sein.