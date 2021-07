Wenn irgendwo in Deutschland eine Gefahr droht – ein Unwetter, Feuer oder ein Anschlag - sollen die Menschen, die davon betroffen sind, so schnell wie möglich gewarnt werden. In jedem Bundesland läuft das ein bisschen anders ab. In der Regel passiert das über die Medien, wie Radios, das Fernsehen und Internetseiten oder über Warn-Apps, die einige Menschen auf ihrem Handy installiert haben. Doch wenn der Strom ausfällt oder die Internetverbindung zusammengebrochen ist, braucht es andere Wege. Im Ernstfall soll dann auch die Feuerwehr durch die Straßen fahren und per Lautsprecher warnen. Und in manchen Orten heulen auch die Sirenen.