Schutzzaun für Kröten an einer Straße

Quelle: dpa

Tierschützer stellen deshalb im Frühjahr Warnschilder auf. Sie hoffen, dass Autofahrer dann langsamer unterwegs sind und nicht so viele Kröten überfahren werden. Außerdem stellen die Tierschützer kleine grüne Schutzzäune am Straßenrand auf. Die sind gerade so hoch, dass die Kröten nicht darüber hinwegspringen können. Jeden Tag werden die Kröten dann von den Tierschützern vor dem Zaun eingesammelt, über die Straße getragen und auf der anderen Seite wieder sicher freigelassen.