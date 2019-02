Mit ungefähr 33 Millionen Einwohnern gibt es nicht mal halb so viele Kanadier wie Deutsche. Große Teile Kanadas sind so gut wie unbewohnt. Die Hauptstadt Kanadas heißt Ottawa. Größer ist allerdings Toronto. In Toronto und Umgebung leben etwa sechs Millionen Menschen, fast fünf Mal so viele wie in der Hauptstadt.