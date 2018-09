Die meisten Kinder auf den Malediven besuchen eine Schule. Quelle: ap

Die meisten Kinder auf den Malediven können lesen und schreiben. Das lernen sie in einer der Grundschulen, die es auf den meisten Inseln der Malediven gibt. Das Hauptfach ist in vielen Schulen Religion.



Weiterführende Schulen gibt es nur in der Hauptstadt Malé, weshalb vor allem Kinder, die auf einer anderen Insel leben, diese oft nicht besuchen können. Studieren kann man auf den Malediven nicht, da es keine Universitäten auf den Inseln gibt.