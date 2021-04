Hier leben bis zu 6.000 Hennen in einem geschlossenen Stall. Auf einem Quadratmeter dürfen die Landwirtinnen und Landwirte genau neun Hühner halten. Gibt es mehrere Ebenen im Stall, also zum Beispiel Sitzstangen, darf man auf einem Quadratmeter sogar 18 Hühner halten. Ein Huhn hat also weniger Platz als die Größe eines DIN-A4-Blattes. Umherlaufen, ein Staubbad nehmen und mit den Flügeln schlagen können diese Hühner also kaum.



Viele Tiere sind in einem solchen Stall mit so vielen anderen Hühnern, ohne Auslauf an der frischen Luft und sehr wenig Tageslicht schnell gestresst und überfordert und beginnen sich selbst und auch ihren Artgenossinnen die Federn auszurupfen.