Da Vincis bekannte Werke

ZDFtivi | logo! - Die italienische Euro-Münze (5/6)

... zum Beispiel auf der italienischen Euro-Münze. Auch auf der Rückseite einiger Krankenkassenkarten ist die Zeichnung zu sehen. Viele Menschen haben sie auch als Poster in ihrer Wohnung hängen. Die originale Zeichnung befindet sich in einer Galerie in Venedig. Sie wird aber nur selten ausgestellt.