Weil das Wasser nicht nur in Darna sondern auch in vielen anderen Orten so viel zerstört hat, brauchen die Menschen in den betroffenen Gebieten dringend Hilfe. Viele Organisationen - auch aus dem Ausland - haben schon angekündigt, die Menschen dort zu unterstützen.



Ein Problem gibt es aber: die Politiker und andere Gruppen in Libyen sind schon lange sehr zerstritten, es gibt immer wieder brutale Kämpfe. Es gibt sogar zwei Regierungen und zwei Chefs im Land. Deshalb befürchten manche, dass die Hilfe wegen des Streits nicht so schnell bei den Menschen ankommt und es dabei Chaos geben könnte.