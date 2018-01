Linda ist auch als Reporterin unterwegs. Quelle: ZDF

Hast du früher in der Schule gespickt? Richtig geschummelt habe ich nur ein Mal - in Bio. Da sollten wir zuhause nach einem Rezept die Käsesorte "Mozzarella" herstellen. Das hat bei mir aber überhaupt nicht funktioniert. Und da hab ich einfach einen echten Mozzarella im Supermarkt gekauft und meiner Bio-Lehrerin gegeben. Die hat es nicht gemerkt. Fünf Jahre später, als ich Abitur gemacht habe, habe ich ihr die Schummelei dann gestanden. Und ich hatte tatsächlich noch immer ein schlechtes Gewissen!



Hast du ein Lieblingstier? Ich liebe Glühwürmchen!! Jedes Mal, wenn ich so einen leuchtenden Punkt entdecke, freue ich mich total. Zum Kuscheln finde ich aber Katzen besser.



Wohin fährst du am liebsten in den Urlaub? Italien!!! Und zwar mit der ganzen Familie und am liebsten noch vielen Freunden. Da fahre ich nämlich schon hin seit ich klein bin. Jetzt bin ich zwar erwachsen, aber ich fahre noch immer gerne mit. Denn in Italien gibt’s einfach das allerbeste Eis!