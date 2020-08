Wohin fährst du gerne in den Urlaub? Am liebsten mitten in die Natur. Ich habe zusammen mit meinem Freund einen Transporter zu einem Wohnmobil umgebaut, und damit sind wir am liebsten unterwegs. Der Wagen heißt Eddie, sieht ein bisschen aus wie ein alter Eiswagen und mit ihm ist es (fast) überall schön.