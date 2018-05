Ein Sonnenuntergang auf Malta Quelle: reuters

Seit 1974 ist Malta ein unabhängiges Land. Vorher war es lange Zeit eine britische Kolonie, also ein Teil von Großbritannien. In dieser Zeit hatten die Engländer auf Malta das Sagen, und noch heute kann man an vielen Dingen erkennen, dass Malta einmal zu Großbritannien gehörte: Die Autos haben, genau wie in Großbritannien, das Steuer auf der rechten Seite und fahren auf der linken Straßenseite. Außerdem stehen überall die berühmten englischen roten Telefonhäuschen.