Annika Schleu in Tokio

Quelle: Imago

Wie es bei der Fünfkampf-Disziplin Reiten üblich ist, wurde für die deutsche Sportlerin Annika Schleu ein Pferd ausgelost. (Bei dieser Sportart kennen sich also Pferd und die Reiterin vor dem Wettkampf nicht.) Annika Schleu fiel es sehr schwer, mit dem Pferd zurechtzukommen, das Pferd war nämlich ziemlich verunsichert und zappelig. Die Reiterin war so verzweifelt, dass sie das Pferd mit der Gerte - also einer Peitsche - peitschte und die spitzen Sporen an ihrem Reitstiefeln in den Oberkörper des Pferdes drückte. Dann kam ihre Trainerin zu ihr und hat das Pferd mit der Faust geboxt und gerufen "Hau mal richtig drauf!".