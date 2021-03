In Myanmar sind viele Menschen wütend. Seit Wochen sind sie auf den Straßen und protestieren meist friedlich gegen die Militärregierung. Bei einer Militärregierung hat der Chef des Militärs das Sagen und nicht die Politikerinnen und Politiker. In Myanmar will das Militär unbedingt an der Macht bleiben und wehrt sich deshalb gegen die Proteste mit viel Gewalt.