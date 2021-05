Inzwischen wurden viele weitere Knochen und andere Überreste der Neandertaler an verschiedenen Orten in Europa und auch darüber hinaus gefunden.



Mit Hilfe dieser Funde konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon sehr viel über die Menschenart herausfinden. Zum Beispiel, dass sie wohl etwa bis vor 40.000 Jahren gelebt haben, dass sie stämmig und recht klein waren und dass sie sehr gute Jäger gewesen sein müssen. Einen Steckbrief des Neandertalers gibt's in diesem Video: