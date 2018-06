ZDFtivi | logo! - Wirtschaft: Nobelpreisträger 2017 (1/6)

Firmen oder Fabriken stellen bestimmte Produkte her. Dann verkaufen die Firmen diese Sachen und bekommen vom Käufer dafür Geld. Von diesem Geld bezahlen Firmenchefs ihre Arbeiter und Angestellten. Außerdem kaufen sie mit dem Geld die Stoffe, aus denen ihre Produkte hergestellt werden. Was in diesem Kreislauf passiert, heißt "Wirtschaft". Richard H. Thaler aus den USA erhält den Nobelpreis für Wirtschaft, weil er erforscht, welche Rolle Menschen in der Wirtschaft spielen.