In vielen Städten gibt es Kältebusse, die durch die Städte fahren und so Obdachlose vor dem Erfrieren retten. Ihr könnt die Nummer für den Kältebus in eurer Stadt oder eurer Region abspeichern und dort anrufen, wenn ihr Hilfe für einen Obdachlosen holen möchtet. Wenn die Person aber nicht mehr ansprechbar ist, solltet ihr auf jeden Fall sofort die 112 wählen.