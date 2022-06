Für Spenden gilt: Nur das weitergeben, was man selbst auch annehmen würde. Das gilt sowohl für Essen als auch für Kleidung. Ein angebissenes Brötchen oder eine zerlöcherte Jacke zu verschenken, ist nicht so nett. Wenn ihr euch in der Situation wohl fühlt, könnt ihr auch fragen, was gebraucht oder gerne gegessen wird. Dinge, die man selbst nicht mehr braucht, aber für andere noch nützlich sind, kann man auch bei Hilfsorganisationen abgeben - fragt dafür am besten eure Eltern.