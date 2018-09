Österreich ist aber nicht nur für seine wunderschöne Natur berühmt. In den Jahren von 1804 bis 1918 wurde Österreich von Kaisern regiert. Aus dieser Zeit stammen einige prunkvolle Bauwerke, die vor allem in der Hauptstadt Wien zu bewundern sind. Der weltberühmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart wurde 1756 in der Stadt Salzburg geboren.