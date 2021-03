In Paraguay gibt es zwei Amtssprachen: Spanisch und Guaraní, die Sprache des indigenen Volkes der Guaraní. Im Jahr 1537 wurde Paraguay von den Spaniern erobert, erst 1811 erklärte sich Paraguay von Spanien unabhängig. Bevor die Spanier kamen, lebten schon verschiedene indigene Völker in Paraguay - darunter auch die Guaraní, die genauso heißen wie ihre Sprache. Guaraní wird heute neben Spanisch von den meisten Menschen in Paraguay gesprochen.