ZDFtivi | logo! - Eiseskälte ist kein Problem! ‎ (4/10)

Die Füße der Pinguine, die in der Kälte leben, sind immer eisig kalt. So kalt wie der Boden. Deshalb ‎fieren sie am Boden nicht fest. Am Körper haben sie eine dicke Fettschicht, die sie warmhält. Dank ‎eines Tricks lässt ihr super dichtes Federkleid keinen kalten Wind oder eisiges Wasser durch. Sie ‎bilden mit einer Drüse nämlich selbst Öl, mit dem sie immer wieder ihre Federn einschmieren. ‎Dadurch ist es so wasserabweisend.‎