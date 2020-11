Grundsätzlich kann man den Bundestag besuchen. Man kommt aber nicht einfach so rein, man muss sich vorher anmelden. In einigen Fällen kann man auch von Politikerinnen und Politikern in den Deutschen Bundestag eingeladen werden. Doch alle Besucher müssen sich an Regeln halten. Schließlich sollen die Politikerinnen und Politiker der verschiedenen Parteien ihren wichtigen Job auch in Ruhe machen können.