Ganz schön viele verrückte Ideen, die der Erfinder in die Tat umgesetzt hat. Eins steht fest: Elon Musk will die Welt verändern. Darum nennen ihn viele Fans auf der ganzen Welt Visionär oder Genie. Doch neben so viel Begeisterung gibt es auch Kritik: Zum Beispiel daran, wie er als Chef mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Er erwartet zum Beispiel von ihnen, dass sie unglaublich viel arbeiten, auch am Wochenende – und den Job sogar über ihr Privatleben stellen: Als ein Mitarbeiter eine Firmenfeier verpasst hat, weil er bei der Geburt seines Kindes anwesend sein wollte, fand Musk das beispielsweise nicht so gut.