Die Äthiopierin Yetnebersh Nigussie ist erblindet, als sie fünf Jahre alt war. Heute setzt sie sich besonders für behinderte Frauen und Mädchen in ihrem Heimatland ein. Die 35-Jährige hat unter anderem eine Schule gegründet, in der behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden. So will sie erreichen, dass Behinderte in Äthiopien nicht länger benachteiligt werden.