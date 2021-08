Der Klimawandel macht sich auch auf die Verfügbarkeit von Wasser in Deutschland bemerkbar: Weil es hier in den letzten Jahren sehr wenig geregnet hat und sehr heiß war, geht immer mehr Grundwasser verloren. Das ist das Wasser, was sich unter der Erde befindet und durch Regen, Schnee und Hagel entsteht. Das Grundwasser deckt etwa 70 Prozent des Trinkwasserbedarfs in Deutschland. Wir werden in den nächsten Jahren trotzdem genug Wasser haben. Trotzdem ist es wichtig, jetzt zu handeln, um Wasserknappheit in Zukunft zu vermeiden.