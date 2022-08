Mehr Platz für Fahrräder

In Münster läuft's mit dem Rad! Neben Oldenburg und Freiburg ist Münster eine der Vorzeige-Fahrradstädte in Deutschland. Hier gibt es mehr Fahrräder als Einwohner. Fast jeder, der hier lebt, hat mindestens ein Fahrrad. Dass Fahrradfahren in Münster so beliebt ist, hat viele Gründe - zum Beispiel, dass die Stadt wenige Steigungen hat. In Münster ist es also ziemlich flach. Man kann mit dem Rad angenehm vom einen ans andere Ende fahren. Es liegt aber auch daran, dass der Radverkehr besonders gefördert wird. Es gibt gute Radwege, mit denen man fast überall hinkommt. Dafür wurde die Stadt schon viele Male ausgezeichnet.



Das bringt den Menschen dort einige Vorteile. Es gibt zum Beispiel weniger Abgase und Autolärm als in vielen anderen Städten in Deutschland. In den kommenden Jahren sollen weitere Pläne umgesetzt werden, zum Beispiel Radwege mit Vorfahrt für Radfahrer und Radfahrerinnen vor Autos. Außerdem soll bis 2025 der Service für Radfahrer weiter verbessert werden. An vielen Orten soll es zum Beispiel Stationen geben, an denen man sein Fahrrad aufpumpen kann. Auch mehr Ladestationen für E-Bikes und Pedelecs sollen aufgestellt werden. Und Münster baut die Radwege rund um die Stadt weiter aus, so dass Menschen aus den Nachbarorten auch gut hin und zurück kommen.