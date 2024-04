So einen Prozess hat es in der Geschichte Deutschlands noch nicht gegeben: 400.000 Seiten Ermittlungsakten in 700 Ordnern. Und weil die Gruppe der Angeklagten so groß ist, wurde sie aufgeteilt und von drei unterschiedlichen Gerichten in Stuttgart, Frankfurt am Main und München angeklagt. In Stuttgart hat der Prozess nun begonnen, Frankfurt und München starten in einigen Wochen. Das Ganze wird wohl mindestens bis Anfang 2025 dauern. Es drohen Gefängnisstrafen.