In Russland gibt es wie in anderen Ländern eine Armee. Die Soldaten in dieser Armee kämpfen also im Auftrag der russischen Regierung. Die Wagner-Gruppe gehört offiziell nicht zur russischen Armee. Bei dieser Gruppe arbeiten Zehntausende Menschen. Sie werden bezahlt, um in verschiedenen Kriegen oder Krisengebieten zu kämpfen. Sie arbeiten eher wie in einer Firma, die einen Auftrag gegen Geld erledigt. Die Wagner-Gruppe ist sozusagen eine Armee zum Mieten.



Die Wagner-Gruppe wurde vor fast zehn Jahren gegründet. Sie gilt in Russland als extrem mächtig. Der Chef der Gruppe ist Jewgeni Prigoschin. Er hatte selbst lange nicht zugegeben, etwas mit der Wagner-Gruppe zu tun zu haben.