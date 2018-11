Politiker aus Frankreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und der Bundesrepublik Deutschland haben sich deshalb 1985 in Schengen, einem kleinen Ort in Luxemburg, getroffen und eine Fahrt auf dem Ausflugdampfer "Marie Astrid" gemacht. Während der Fahrt haben sie das Abkommen von Schengen unterschrieben. In dem Abkommen stand, dass die fünf Länder nach und nach die Kontrollen an ihren gemeinsamen Grenzen abschaffen werden.