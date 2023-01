Häufig müssen Kinder schon in der ersten oder zweiten Klasse auf ihrem Schulweg über große Straßen gehen, auf denen viele Autos fahren. Wenn es an diesen Straßen keine Ampeln gibt, kann das schnell gefährlich werden. Es kann zu Unfällen kommen. Damit das nicht passiert, gibt es Schülerlotsen. Sie stehen beispielsweise an unübersichtlichen Kreuzungen, an denen es keine Ampeln oder Zebrastreifen gibt. Dort sperren sie die Straße solange für Autos bis alle Kinder sicher am anderen Bordstein angekommen sind.