Erstmal musste hundertprozentige Sicherheit darüber herrschen, ob das Wildschwein in Brandenburg nicht doch an einer anderen Krankheit gestorben ist. Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin in Deutschland, hat nun allerdings bestätigt, dass es sich wirklich um die Schweinepest handelt.



Deshalb startet jetzt so schnell wie möglich die Suche nach weiteren toten Wildschweinen: Damit will man feststellen, wie weit sich die Seuche bereits ausgebreitet hat. Außerdem gibt es in Brandenburg nun einige Regeln für das Gebiet, in dem das tote Wildschwein gefunden wurde: Die Landwirte direkt vor Ort dürfen ihre Schweine erstmal nicht ins Freie lassen, um sie vor der Krankheit zu schützen. Außerdem dürfen Jägerinnen und Jäger in der Gegend zunächst nicht mehr jagen, damit die Wildschweine nicht aufgeschreckt umherlaufen.



Mit all diesen Maßnahmen will man verhindern, dass sich die Schweinepest weiter ausbreitet auf andere Teile Deutschlands.