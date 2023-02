In ganz Deutschland wird Gas gespart. Es gab nämlich Befürchtungen, das Gas könnte knapp werden und das Gas war ziemlich teuer. Um Gas zu sparen, wurde weniger geheizt - zum Beispiel auch die Becken in Schwimmbädern. Nun haben einige Schwimmbäder die Temperaturen wieder hochgedreht, zum Beispiel in Kamen in Nordrhein-Westfalen, in Trier in Rheinland-Pfalz und im bayrischen München.