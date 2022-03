Einige Menschen machen gerne in diesen Monaten Urlaub auf den Seychellen. Sie reisen an, um zu schwimmen, tauchen, schnorcheln oder sich an den weiten Stränden zu sonnen. Die Menschen der Inselgruppe leben von dem Tourismus, zum Beispiel arbeiten sie in Hotels, in denen Urlauber und Urlauberinnen übernachten können. Wichtig ist aber auch die Fischerei. Mit den Fischen versorgen sich die Menschen nicht nur selbst, sie verkaufen sie auch ins Ausland. Mittlerweile wird auch immer mehr auf erneuerbare Energien gesetzt - aus Sonnenlicht und Wind wird Strom hergestellt.