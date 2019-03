Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Da gibt es einiges, was ich gerne mache: Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen, Musik machen (ich singe nämlich gerne), laufen gehen oder verreisen. Aber ganz ehrlich, ich mache gerne auch mal nichts. Einfach die Füße hochlegen, chillen und einen Film schauen.