Wohin fährst du gerne in Urlaub? Ein perfekter Urlaub muss für mich abwechslungsreich sein. Zwei Wochen nur am Strand liegen ist nichts für mich. Deswegen werde ich zum Beispiel niemals meinen Campingurlaub in Neuseeland vergessen: Meer, Berge, Regenwald – da war wirklich alles dabei.