Singapur liegt auf einer Insel. Die Insel ist ziemlich klein, sogar kleiner als die deutsche Hauptstadt Berlin. In Singapur leben aber mehr als fünf Millionen Menschen - also mehr als in Berlin. Damit die vielen Menschen Platz haben, werden immer neue und höhere Hochhäuser gebaut. An den Küsten der Insel wird immer neues Land aus Sand und Steinen aufgeschüttet. In Singapur werden verschiedene Sprachen gesprochen: Chinesisch, Malaiisch, Englisch und Tamilisch.