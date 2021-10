Beim Deutschen Pflegetag in Berlin wird gerade darüber gesprochen, wie das geändert werden kann. Bei diesem Treffen kommen über tausend Menschen zusammen, die in Deutschland mit Pflege zu tun haben, also zum Beispiel mit Altenpflege in Altersheimen oder Krankenpflege in Kliniken. Auch Politiker und Politikerinnen sind dabei.