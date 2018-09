Immer mehr Menschen haben Probleme, in der Ferne scharf zu sehen und tragen deshalb eine Brille oder Kontaktlinsen. Augenärzte meinen: Das hat auch damit zu tun, dass wir immer mehr Zeit vor dem Computer und mit Tablet oder Smartphone verbringen. Vor allem bei Kindern kann das Folgen haben. Denn Kinder wachsen noch und auch das Auge entwickelt sich. Wenn Kinder zu wenig in die Ferne blicken, kann es sein, dass sich das Auge so verändert, dass es nur noch in der Nähe scharf sehen kann. Das nennt man Kurzsichtigkeit.