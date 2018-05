Der Süden Somalias hat viel mehr Wasser: Durch ihn fließen zwei Flüsse. An ihren Ufern wachsen Feigen und Datteln. Das Flusswasser kann aber auch großen Schaden anrichten: Bei starken Regenfällen schwellen die Flüsse an und überschwemmen alles. So herrschen im gleichen Land oft Überschwemmungen (Süden) und Trockenheit (Norden). Aus beiden Gründen sind viele Somalier auf der Flucht.